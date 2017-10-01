 المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : استشهاد رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة (الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة) من فجر يوم السبت الموافق 17 / 1 / 1439هـ تعرضت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال ، كما نتج عن هذا العمل الجبان استشهاد كلٍ من وكيل رقيب / حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول/ عبدالله بن فيصل السبيعي) رحمهما الله تعالى وتقبلهما في الشهداء، وإصابة كلٍ من : ( العريف / وليد بن علي شامي ، والجندي أول / أحمد صالح القرني ، والجندي أول / عبدالله هندي السبيعي) ، حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم – شفاهم الله- .
وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى / منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف. وماتزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقاً إن شاء الله .. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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