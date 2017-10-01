 جامعة جازان تقر آلية جديدة لدراسة طالبات كلية العارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جامعة جازان تقر آلية جديدة لدراسة طالبات كلية العارضة

جامعة جازان تقر آلية جديدة لدراسة طالبات كلية العارضة
المناطق أمل بهكلي
أعلنت جامعة جازان عن آلية جديدة للدراسة لكافة منسوبي كلية العلوم والآداب بالعارضة للفصل الجامعي الأول 1438هـ/1439هـ في ظل متابعة أوضاع الكلية بعد قرار تعليق الدراسة.
وتنص الآلية على وضع المقررات النظرية على الانترنت وذلك بدراستها بنفس نظام التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد كمحاضرات تنقل مباشرة (أون لاين) وستتاح مسجلة يمكن العودة إليها في أي وقت.
كما ستقدم  سيديهات تحتوي على المحاضرات  يمكن الحصول عليها من إدارة الكلية.  لمن لا تتمكن من الدخول إلى نظام التعليم الالكتروني
هذا وقد وجه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتأمين كافة مستلزمات المعامل من أجهزة حاسب آلي واحتياجات أخرى لمعامل الكلية الجامعية في أبي عريش  من أجل إتمام العملية التعليمية بكل سلاسة، كما وجه بتسهيل عملية نقل طالبات الأقسام العلمية بالكلية من محطة تجمعهن في محافظة العارضة إلى مدينة أبو عريش وذلك لتمكينهن من التطبيق في معامل الكلية الجامعية.
وبين الدكتور القحطاني فيما يخص التخصصات التطبيقية والتي تستلزم استخدام المعامل كأقسام الفيزياء والعلاج الطبيعي أن الجامعة أتاحت للطالبات الانتقال إلى مقر الكلية الجامعية في أبو عريش على أن تبدأ الدراسة الساعة 12:30 ظهراً.
يذكر بأنه يدرس في كلية العلوم والآداب بالعارضة حوالي 1200 طالبة كما يقوم بتدريسهن حوالي 60 عضو هيئة تدريس.

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