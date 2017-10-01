طائفة “الآميش” المحافظة لماذا لا تحاربهم أمريكا ؟

“الآمش” طائفة نصرانية تعيش في قلبِ الحضارةِ الأمريكية وفي قمةِ التقدمِ الحضاري ومع ذلك انعزلوا عن العالمِ الذي يعيشون في وسطهِ وكونوا حياتاً لهم لا تتدخل فيها الحكومةُ الأمريكيةِ البتة .

كما سن الامش لأنفسهم القوانين الخاصة بهم من غيرِ مضايقةٍ أو تدخلٍ أجنبي كما يفعل الغرب مع الدول الإسلامية، فحرموا الاختلاط والتعليم المختلط والتكنولوجيا الحديثة، ولا تؤمن بالكهرباء واستخدامها ولا بالسيارات بل ولا النقود الحكومية الورقية.

وفيما يسمح النظام الأمريكي لنساء تلك الطائفة التمتع بكاملِ الحقوقِ من عدم اختلاط بالرجال ولبس ساتر، إلا أن أمريكا تفرضُ على بلاد المسلمين تغريبَ المرأةِ المسلمةِ .