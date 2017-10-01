 في الظهور الأول لباوزا.. الأخضر يكتسح جامايكا بخماسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 محرّم 1439 هجريا, الموافق 7 أكتوبر 2017 ميلاديا

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في الظهور الأول لباوزا.. الأخضر يكتسح جامايكا بخماسية

في الظهور الأول لباوزا.. الأخضر يكتسح جامايكا بخماسية
المناطق _ جدة

اكتسح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره الجامايكي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في لقاء ودي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن جدول الأخضر الإعدادي لمونديال روسيا 2018، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني باوزا في أول ظهور له مع الأخضر.

وتقدم الأخضر أولاً عن طريق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 22، قبل أن يعدل المنتخب الجاماكي النتيجة عند الدقيقة 35، فيما سجل هدف التقدم للأخضر اللاعب هزاع الهزاع عند الدقيقة 37، قبل أن يضيف سلمان الفرج الهدف الثالث عند الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء، فيما أضاف محمد البريك الهدف الرابع عند الدقيقة 47، فيما استطاع المتخب الجامايكي من تقليص الفارق بعد تسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 68، قبل أن يختتم عبدالله الجوعي مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 1+90.

ويخوض الأخضر يوم الثلاثاء المقبل وديته الثانية أمام منتخب غانا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن برنامجه الإعدادي لمونديال روسيا 2018.

يشار إلى هذه المباراة شهدت الظهور الأول للاعبين مختار علي وفارس عابدي، المنضمان إلى المنتخب بعد السماح للمواليد بتمثيله.

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