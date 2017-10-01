 منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة

منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة
المناطق _ واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين من رجال الأمن.
وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة، عن خالص تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه المملكة من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية لأمن الوطن وحفاظاً على سلامة مواطنيها.
وأشاد معاليه بيقظة رجال الأمن السعودي الذين أحبطوا هذه العملية الإرهابية وتصدوا لها، مشيراً إلى أن الذين خططوا لها ودعموها انما ينفذون مخططاً يائساً يعمل على الاخلال بالأمن في المملكة، مجدداً الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يدين كافة أعمال الإرهاب.

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