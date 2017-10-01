 أمريكا على موعد مع إعصار جديد .. “نايت” يتجه إليها ليكون الثالث خلال شهرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمريكا على موعد مع إعصار جديد .. “نايت” يتجه إليها ليكون الثالث خلال شهرين

أمريكا على موعد مع إعصار جديد .. “نايت” يتجه إليها ليكون الثالث خلال شهرين
المناطق - وكالات

يجتاح الإعصار نايت منتجعات ساحلية مكسيكية شهيرة ويتجه إلى ساحل الخليج الأميركي، بعد أن أودى بحياة 29 شخصا في أميركا الوسطى، ومتوقع أن يصل السواحل الأميركية، وتحديدا ولايتي لويزيانا وفلوريدا.

وفي الساعة 03,30 توقيت غرينيتش، أعلن مركز مراقبة الأعاصير الأميركي أن العاصفة ترافقها رياح بسرعة 121 كلم بالساعة، ما يجعلها قوية لدرجة اعتبارها إعصارا من الدرجة الأولى، فيما تم تحديد موقعها على بعد نحو 152 كلم إلى غرب-شمال غرب الرأس الغربي لكوبا.

وأشارت وكالة رويترز في وقت سابق إلى أن نايت تسبب في مقتل 11 شخصا في نيكاراغوا، و6 أشخاص في #كوستاريكا، و3 في هندوراس، علاوة على الخسائر المادية الفادحة، خاصة أن الإعصار تسبب في جملة من السيول الطينية التي تسببت في إغلاق المدارس وعدد واسع من المنشآت الإدارية.

من جانبها، أعلنت سلطات ولاية لويزيانا حالة الطوارئ، ونصحت سكان المناطق المنخفضة في نيو أورلينز بمغادرتها فورا.
وقد يصبح نايت ثالث إعصار يضرب الولايات المتحدة في أقل من شهرين، بعد هارفي (آب – أغسطس) وإرما (أيلول – سبتمبر).

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