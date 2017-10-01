شاهد قوة نيران راجم اللهب الروسي.. يدخل الخدمة في قواتنا المسلحة قريبا

إن نظام تي أو إس-1 إيه، المقرر أن يدخل الخدمة في القوات المسلحة في المملكة قريبا، حيث تم التوقيع على اتفاقية لتوريده ضمن عدد من المنظومات العسكرية الدفاعية والهجومية المتطورة، في إطار عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لموسكو، هو أحدث نسخة من نظام قاذف اللهب TOS-1heavy الأصلي.

ويهدف نظام الرجم الصاروخي الثقيل TOS-A1 إلى تقديم دعم مباشر بالنيران، لتوفير التغطية لعمليات تقدم قوات المشاة ودبابات المعارك الرئيسية، والمضي قدما في تنفيذ أوامر القتال الهجومية.

نظام راجم اللهب الثقيل تم تصميمه للاشتباك ضد الأفراد العسكريين المتواجدين في التحصينات أو المركبات الخفيفة المدرعة.

ونظام قاذف اللهب الثقيل يشبه عموما أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، إلا أنه يطلق أنواعا مختلفة من الصواريخ، ويتميز بأن له مدى إطلاق طويل وآخر أقصر.

والعنصر الرئيسي في نظام TOS-A1 هو مركبة الإطلاق BM-1. كما تم تخفيض عدد أنابيب الإطلاق، في النسخة الأحدث، من 30 إلى 24، مع ترتيبهم في 3 صفوف وبكل صف 8 أنابيب. وأصبحت أنابيب الإطلاق الجديدة أطول بالمقارنة مع نظام قاذف اللهب الثقيل السابق.

هناك على الأقل نوعان من الصواريخ 220 ملم. ويبلغ طولها 3,3 و 3,7 متر، ووزنها 173 و217 كغم على التوالي. يستخدم TOS-A1 صواريخ ذات مدى أطول من سابقه. تم زيادة الحد الأقصى لمدى إطلاق النيران إلى 6000 متر بينما يصل الحد الأدنى إلى 400 متر فقط.

يعتمد TOS-A1 على نوعين على الأقل من الرؤوس الحربية- الحارقة والحرارية. وتسمى الأسلحة الحرارية أيضا “المتفجرات الفراغية” أو”متفجرات الوقود الجوي”. يطلق هذا النوع من الذخائر العنان لسحابة ضخمة من الغازات القابلة للاشتعال، والتي تسفر عن انفجارات واسعة النطاق.

ويتم استخدام TOS-A1 لتدمير المخابئ وغيرها من التحصينات. يقوم نظام راجم اللهب الثقيل TOS-A1 بإطلاق صاروخ واحد، أو زوج من الصواريخ في غضون 0.5 ثانية. ويطلق نحو 21 صاروخا في مدة 12 و6 ثوانٍ في الوضع التلقائي على التوالي.

وتضم مركبة الإطلاق من طراز BM-1 طاقما مكونا من 3 أفراد من بينهم قائد ومشغل مدفع وسائق. وهي مزودة بنظام حديث للتحكم في النيران. تصدر جميع التوجيهات وأوامر إطلاق النار من داخل المركبة، دون تعريض الطاقم لنيران العدو. يتم إعداد وتشغيل المركبة الراجمة لإطلاق النيران على هدف مرئي في غضون 90 ثانية.