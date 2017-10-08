 نيجيريا إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نيجيريا إلى نهائيات مونديال روسيا 2018

نيجيريا إلى نهائيات مونديال روسيا 2018
المناطق - وكالات

بلغت نيجيريا نهائيات مونديال روسيا 2018 بفوزها على زامبيا 1-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما في أويو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات أفريقيا.

وسجل مهاجم أرسنال اليكس أيبوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، لترفع نيجيريا رصيدها إلى 13 نقطة مقابل 7 لزامبيا.

وهي المرة السادسة التي تشارك فيها نيجيريا بطلة أفريقيا عام 2015 في نهائيات كأس العالم، علما بأنها لم تتخط الدور الثاني في أي من مشاركاتها السابقة.

وفي مباراة ثانية هامشية في المجموعة ذاتها، تغلبت الكاميرون على الجزائر بهدفين سجلهما كلينتون نجي (25) وفرانك بانغوب تشيدجوي (88).

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