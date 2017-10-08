 تأسيس شركة مقاولات كبرى .. بشراكة بين “أرامكو” و”صندوق الاستثمارات” وشركات أجنبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تأسيس شركة مقاولات كبرى .. بشراكة بين “أرامكو” و”صندوق الاستثمارات” وشركات أجنبية

تأسيس شركة مقاولات كبرى .. بشراكة بين “أرامكو” و”صندوق الاستثمارات” وشركات أجنبية
المناطق - الرياض

قالت “ميد” إن شركة “أرامكو السعودية” و”صندوق الاستثمارات العامة” يعتزمان إنشاء شركة مقاولات كبرى بالشراكة مع شركات سعودية وأجنبية.

وستكون الشركة الجديدة مملوكة لنسبة 25 % لأرامكو، و25 % لصندوق الاستثمارات العامة، و25 % لشركاء محليين من الشركات، و25 % لشركات أجنبية.

ومن ضمن الشركات المحلية التي تتباحث مع أرامكو للدخول في هذه الشركة: شركة المهيدب للمقاولات، والسيف الهندسية، وشركة الرشيد للتجارة والمقاولات، وشركة نسمة وشركاه للمقاولات وغيرها.

وتستهدف الشركة الجديدة مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة، حيث شكّل غياب بعض الشركات الكبرى التي نشطت في مجال البنى التحتية والمشاريع الكبرى، وتعثرها كسعودي أوجيه ومجموعة ابن لادن، فراغا في السوق، ستقوم الشركة الجديدة بملئه، وفقا لميد.

ويتوقع أن تتولى الشركة الجديدة مشاريع كبرى أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة كمشروع البحر الأحمر وغيره.

وستتولى الشركة الجديدة المشاريع الإنشائية التي تم تكليف أرامكو بها، بحيث يُفصل قطاع المقاولات عن الشركة الأم، ومن المتوقع أن تضم نحو 15 ألف موظف وعامل.

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