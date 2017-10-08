 شاهد.. “هبوط بطولي” لطائرة إماراتية يحبس الأنفاس .. هبطت بطريقة لا تصدق ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. “هبوط بطولي” لطائرة إماراتية يحبس الأنفاس .. هبطت بطريقة لا تصدق ! كيف يتم تخليص الدماغ من المخلفات والمواد السامة ؟! تأسيس شركة مقاولات كبرى .. بشراكة بين “أرامكو” و”صندوق الاستثمارات” وشركات أجنبية الأمم المتحدة .. سلسلة من الفضائح والإخفاقات لسنوات طويلة وصولا إلى التواطؤ نيجيريا إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 شاهد قوة نيران راجم اللهب الروسي.. يدخل الخدمة في قواتنا المسلحة قريبا السهيل: زرت “الفحص الدوري” لتجديد استمارة السيارة.. فلم أقابل موظفا سعوديا واحدا أمريكا على موعد مع إعصار جديد .. “نايت” يتجه إليها ليكون الثالث خلال شهرين عليك بالموز والأفوكادو.. يحميان من السكتة القلبية ويعيدان إيقاع القلب إلى وضعه الطبيعي منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة في الظهور الأول لباوزا.. الأخضر يكتسح جامايكا بخماسية الأمين العام لمجلس التعاون ينوه بحرص دول التحالف من أجل الشرعية في اليمن على تفادي الأضرار على المدنيين والأطفال في اليمن

شاهد.. “هبوط بطولي” لطائرة إماراتية يحبس الأنفاس .. هبطت بطريقة لا تصدق !

المناطق - وكالات

نشرت قناة “Cargospotter” على موقع “يوتيوب” شريط فيديو يظهر مهارات بطولية لقائدي طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات أثناء هبوط اعترضته رياح عاتية في مطار ألماني.

وبعد أقل يومين على نشره، حصد فيديو “الإماراتية” أكثرمن 4 ملايين مشاهدة، ولقي إشادة كبيرة من مصوره المختص بتسجيل فيديوهات لهبوط الطائرات.

ويوثق الفيديو لحظة هبوط الطائرة في مطار دوسلدروف غربي ألمانيا وسط رياح عاتية، وانحرافها على المدرج عند ملامستها الأرض ثم سيطرة قادتها على مسارها.

ويقول مصور الفيديو: ” لقد صورت عدة آلاف من الفيديوهات لطائرات تصارع الرياح أثناء الهبوط في مطارات عدة في أوروبا خلال السنوات الماضية، لكن هبوط هذه الطائرة من طراز Airbus A380 كان استثنائيا وصعبا للغاية”.

وتابع “في البداية كان الوضع يبدو عاديا بالنسبة لتعامل (الطيارين) مع الرياح، لكن مع الهبوط استطاع الطياران المحافظة على بقاء الطائرة على المدرج بطريقة لا تصدق”.

وأضاف” الفيديو يظهر مهارات غير عادية للطيارين، فحتى مع وجود رياح قوية بعد الهبوط استطاعوا السيطرة على مسار الطائرة في المدرج”.

وفي نوفمبر 2016، انتشر فيديو آخر لطائرة إماراتية أيضا تصارع الرياح العاتية وتهبط بنجاح في مطار سخيبول بأمستردام بعد أن لجأ الطيّار إلى تقنية الهبوط الجانبي للحفاظ على توازن الطائرة عند الهبوط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>