إعصار “نيت”.. إغلاق موانيء ومطارات أمريكية وخسائر متوقعة بملايين الدولارات

أُغلقت الموانيء الكبرى عبر ساحل الخليج الأمريكى من ولاية نيو أورليانز وحتى فلوريدا قبيل وصول الإعصار “نيت” من الدرجة الثانية، والذى من المتوقع أن يجب رياح قوتها 165 كم فى الساعة، وفيضانات ساحلية تصل إلى 11 قدم “3,7” متر، وهطول أمطار تصل إلى 25 سم.

ووفقاً لوكالة “رويترز” أنّه تم وقف حركة المرور كافة بولايات “نيو أورليانز، ألاباما، ومسيسبى، وفلوريدا”، كما أغلقت 66 من شركات النفط والغاز، بما يعادل إنتاج 1,24 مليون برميل نفط يومياً، و1,7 مليار مكعب من الغاز الطبيعى يومياً.

وحتى الأن، توقعّت مجلة “بلومبرج” أن تبلغ الخسائر جراء الإعصار نيت نحو مليار دولار.

ووصف مركز مراقبة الأعاصير فى أمريكا “نيت” بأنّه خطير ويهدد الحياة، حيث قتلت العاصفة الاستوائية 28 شخصاً فى أمريكا الوسطى، قبل تحوّلها لإعصار.

وأفادت مجلة “بلومبرج” الأمريكية بإغلاق بعض منشآت النفط والغاز فى ساحل خليج المكسيكى لدى وصول الإعصار “نيت” خلال الساعات القادمة.

وأكدّ مسؤولون فيدراليون إخلاء العمال من 66 منشأة لإنتاج النفط والغاز فى ساحل الخليج، أى نحو 9% من إجمالى المشأت بالمنطقة.

ويوجد نحو خُمس منشآت النفط الأمريكية بساحل الخليج، حيث تجنبّت تلك المنشآت إعصار هارفى الذى أغرق ولاية تكساس أغسطس الماضى.

واشتدّت قوة الإعصار “نيت” إلى الدرجة الثانية قبل وصوله ساحل الخليج، وشاطيء لويزيانا مساء السبت، بعد أن تجاوزت سرعته 150 كم فى الساعة.

وأعلنت ولايات “فلوريدا، ومسيسبى وألاباما ولويزيانا حالة الطواريء، كما أخلت “نيو أورليانز” 29 مقاطعة وفرضت حظر التجوال استعداداً لوصول الإعصار، الذى قد يسبّب فيضانات تصل إلى ما بين 3 إلى 6 أقدام.

وقتلت العاصفة “نيت” قبل تحوّلها لإعصار 28 شخصاً فى أمريكا الوسطى خلال اليومين الماضيين.