الحوثيون يستهدفون وزير خارجية المخلوع.. اقتحموا وزارته في العاصمة صنعاء

اقتحمت ميليشيات الحوثي، السبت، وزارة جديدة في العاصمة صنعاء، يديرها احد اتباع شريكهم الاساسي في الانقلاب المخلوع صالح، في ثاني عملية من نوعها خلال أيام، عقب عملية مماثلة استهدفت وزير آخر (الصحة) في حزب صالح، بطرده من مكتبه وتهديده، في اطار تصاعد الخلافات بين حليفي الانقلاب.

واعلن وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، هشام شرف، توقفه عن ممارسة مهام منصبه، عقب اقتحام مسلحين حوثيين لمبنى وزارة الخارجية التابعة لصالح، وطرد الموظفين من مكتبه.

وأكد في تصريحات نشرتها وسائل اعلام تابعة لحزب المخلوع، انه لن يمارس اي عمل حتى يتم التحقيق في عملية الاقتحام، مشيرا إلى أن حراسة مبنى وزارة الخارجية ابلغته أن مجاميع مسلحة تتبع الحوثيين اقتحمت المبنى، وقاموا بطرد من كان موجود من موظفيه في مكتبه.

ونقلت وسائل اعلام حزب المخلوع عن مصدر بوزارة الخارجية، وهي من حصة المؤتمر في حكومة الانقلاب المشكلة مناصفة مع الحوثيين، أن طقمين وسيارة جيب مدججين بالأسلحة، تابعين للحوثيين اقتحموا الوزارة، واصدروا توجيهات بمنع دخول الوزير هشام شرف وموظفي الوزارة للمبنى.

وأفاد مصدر وفقا لـ”العربية” ان المقتحمين قالوا ان لديهم توجيهات من ما يسمى رئيس المجلس السياسي (القيادي الحوثي) صالح الصماد، موضحا ان كاميرات التصوير في مبنى وزارة الخارجية وثقت عملية الاقتحام بالكامل.

وأشار الى ان الاقتحام هو على خلفية التباين بين الخارجية (حزب المخلوع) وعدد من اعضاء المجلس السياسي التابعين للحوثيين حول “البدائل والحلول المقبولة لإحلال السلام في اليمن”، وفق تعبيره.

ويتعرض وزراء حزب المخلوع صالح في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، بشكل مستمر لاقتحامات واعتداءات من قبل شريكهم من جماعة الحوثيين، الذي وضعت مشرفين من قياداتها في كل الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية، ولا يتم اتخاذ اي اجراء او قرار الا بموافقتهم، وبقوة السلاح.

وتتصاعد يوميا، الخلافات بين حليفي الانقلاب، التي تتراكم وسط مزيد من الاحتقانات والتوتر، بعد وصول شراكة الضرورة بينهم الى طريق مسدود، وبانتظار اطلاق الرصاصة الاخيرة على هذا التحالف الهش.