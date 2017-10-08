 سفارة السودان في الرياض: شكرا للسعودية لدورها في رفع العقوبات الاقتصادية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سفارة السودان في الرياض: شكرا للسعودية لدورها في رفع العقوبات الاقتصادية

سفارة السودان في الرياض: شكرا للسعودية لدورها في رفع العقوبات الاقتصادية
المناطق - وكالات

أعربت سفارة جمهورية السودان في الرياض عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة السعودية على الجهود المخلصة في مساندتها لموقف السودان والجهود التي توجت برفع العقوبات التي استمرت لأكثر من عشرين عاماً.

ورحبت السفارة في بيان صحفي لها اليوم بالقرار الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية الخاص برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان باعتباره تطوراً مهماً وثمرة لحوار متصل وبناء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.

وبيّنت السفارة أن العقوبات الاقتصادية أسهمت بشكل واضح في الإضرار بالاقتصاد السوداني في مختلف المجالات، وتضرر منها الشعب السوداني. ونأمل في أن يسهم قرار رفع العقوبات بالمقابل في تنمية ورفاه الشعب السوداني في مقبل الأيام.

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