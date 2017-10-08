 شاهد.. ماذا قدم معلمون مقيمون لزميلهم السعودي يوم زفافه ؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. ماذا قدم معلمون مقيمون لزميلهم السعودي يوم زفافه ؟

المناطق - الرياض

في موقف عكس التعايش الإيجابي والتلاحم بين المقيمين والمواطنين في المملكة، جسد معلمون مصريون وسوري ويمني في إحدى المدارس الأهلية في المزاحمية ذلك على أرض الواقع، حين حضروا حفل زفاف زميلهم السعودي، وشاركوه فرحته وفق العادات والتقاليد المحلية.

وقدموا إليه وهم ينشدون بشكل جماعي قصيدة باللهجة السعودية، عبروا فيها عن عمق إرتباطهم بصديقهم “أبوظافر القحطاني” وعشرتهم معه طيلة ٦ أعوام، وقدموا له هدية مالية وسط إستقبال حار لهم من أهالي العريس وترحاب بهم.

ولقي المقطع رواجاً على مواقع التواصل وتفاعل معه مغردون، تناولوا تعايش الجاليات العربية مع المواطنين، وتفاعلهم مع بعضهم في الأفراح والمناسبات.

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