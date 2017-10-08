ترمب: أمر واحد فقط سيفلح مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن «أمرا واحدا فقط سيفلح» عند التعامل مع كوريا الشمالية بعدما فشلت حوارات قامت بها إدارات سابقة مع بيونجيانج في إحراز أي نتائج.

وكتب ترمب على تويتر قائلا «رؤساء وإدارات تحدثوا إلى كوريا الشمالية على مدى 25 عاما.. توصلوا إلى اتفاقات وجرى دفع أموال كثيرة».

وأضاف «… هذا لم يجد نفعا.. جرى انتهاك الاتفاقات قبل أن يجف حبر توقيعها وهو استهزاء بالمفاوضين الأمريكيين. عفوا لن يفلح سوى أمر واحد!» ولم يوضح ترامب إلى أي شيء كان يشير. وكان الرئيس الأمريكي هدد بتدمير كوريا الشمالية إذا اقتضت الضرورة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها.