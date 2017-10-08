 الكويت تُدين الإعتداء الإرهابي على رجال الأمن في نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الكويت تُدين الإعتداء الإرهابي على رجال الأمن في نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي في جدة

الكويت تُدين الإعتداء الإرهابي على رجال الأمن في نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي في جدة
المناطق _ واس

أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة اليوم، وأسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين من رجال الأمن.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية : إن دولة الكويت تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وتؤييدها في إجراءاتها الرادعة لمواجهة خطر الإرهاب وسعيها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كانت أسبابه، وضرورة مضاعفة كافة الجهود الدولية لمواجهة الارهاب وتخليص العالم من شروره، داعياً الله عزوجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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