 مملكة البحرين تدين الاعتداء الإرهابي على نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مملكة البحرين تدين الاعتداء الإرهابي على نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة

مملكة البحرين تدين الاعتداء الإرهابي على نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة
المناطق _ واس

دانت مملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة اليوم ، وأسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين من رجال الأمن.
وقالت وزارة الخارجية بمملكة البحرين في بيان لها : إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي على نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، الذي أسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.
وأكدت الوزارة في بيانها وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية في حربها ضد جميع أشكال الإرهاب وكل من يدعمه ويموله، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب أمنها واستقرارها، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي لتضافر كافة الجهود الدولية من أجل دحر هذه الآفة الخطيرة.

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