 قرقاش: أهل قطر يرفضون تقارب الدوحة مع إيران والإخوان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعرف على المخالفات التي تستدعي تفتيش جوال الطالبة في جامعة الإمام استئصال 34 ورماً ليفياً من رحم امرأة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل إعصار نيت يقتل 28 شخصاً بأمريكا الوسطى ويتقدم نحو لويزيانا الأمريكية صرف مكافأة 20 ألف لكل لاعبي المنتخب الوطني الأول سلطنة عمان تدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة “العمل” تمنح المنشآت مهلة 4 أسابيع لتصحيح نشاطها إلى النشاط الفعلي إلكترونيًا إحباط محاولة تسلل للانقلابيين بشبوة اليمنية قرقاش: أهل قطر يرفضون تقارب الدوحة مع إيران والإخوان مملكة البحرين تدين الاعتداء الإرهابي على نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة الكويت تُدين الإعتداء الإرهابي على رجال الأمن في نقطة حراسة تابعة للحرس الملكي في جدة روسيا 2018 : المنتخب المغربي يفوز على نظيره الغابوني بثلاثية سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة

قرقاش: أهل قطر يرفضون تقارب الدوحة مع إيران والإخوان

قرقاش: أهل قطر يرفضون تقارب الدوحة مع إيران والإخوان
المناطق _ متابعات

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، مقال الكاتب والإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد حول خيارات الجار المرتبك، الذي نشر قبل يومين بالـ”مهم”، حيث أن الكاتب “يصف بدقة غياب الحس السياسي والدبلوماسي في انحدار موّثق زاد عزلته وأزمته”، في إشارة إلى دولة قطر.

وقال قرقاش في مجموعة من التغريدات على حسابة بـ”تويتر”: أستحضر مقال الراشد وأنا أسمع عن حلقات حول سقطرة تبثها الجزيرة، يأس ما بعده يأس لمن أصبح له الصراخ والمظلومية سياسة، دعاؤنا له بتغليب الحكمة”.

وأضاف قرقاش مغرداً: “في خضم ارتباك المرتبك، الاستبيان الذي نُشر حول رأي أهل قطر يشير إلى رأي عام أحكم من توجه الحكومة، آن الأوان أن تسمع القيادة رأي مواطنيها”.

واختتم تغريداته قائلاً: “وعن الاستبيان، فقامت به مؤسسة أكاديمية أمريكية، عبّر فيه أهل قطر عن نخوتهم مطالبين حكومتهم بالمرونة ورفضوا تقاربها مع إيران ودعمها للإخوان”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>