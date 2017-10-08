قرقاش: أهل قطر يرفضون تقارب الدوحة مع إيران والإخوان

وصف أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، مقال الكاتب والإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد حول خيارات الجار المرتبك، الذي نشر قبل يومين بالـ”مهم”، حيث أن الكاتب “يصف بدقة غياب الحس السياسي والدبلوماسي في انحدار موّثق زاد عزلته وأزمته”، في إشارة إلى دولة قطر.

وقال قرقاش في مجموعة من التغريدات على حسابة بـ”تويتر”: أستحضر مقال الراشد وأنا أسمع عن حلقات حول سقطرة تبثها الجزيرة، يأس ما بعده يأس لمن أصبح له الصراخ والمظلومية سياسة، دعاؤنا له بتغليب الحكمة”.

وأضاف قرقاش مغرداً: “في خضم ارتباك المرتبك، الاستبيان الذي نُشر حول رأي أهل قطر يشير إلى رأي عام أحكم من توجه الحكومة، آن الأوان أن تسمع القيادة رأي مواطنيها”.

واختتم تغريداته قائلاً: “وعن الاستبيان، فقامت به مؤسسة أكاديمية أمريكية، عبّر فيه أهل قطر عن نخوتهم مطالبين حكومتهم بالمرونة ورفضوا تقاربها مع إيران ودعمها للإخوان”.