سلطنة عمان تدين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية للحرس الملكي في جدة

أدانت سلطنة عمان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة ، وأسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة ثلاثة آخرين .

وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية لحماية أمنها ضد آفة العنف والإرهاب .

وأعرب البيان عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولشعب المملكة حكومة وشعبا متمنية للجرحى الشفاء العاجل.