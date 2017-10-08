 صرف مكافأة 20 ألف لكل لاعبي المنتخب الوطني الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صرف مكافأة 20 ألف لكل لاعبي المنتخب الوطني الأول

صرف مكافأة 20 ألف لكل لاعبي المنتخب الوطني الأول
المناطق _ الرياض

وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بتخصيص مكافأة مالية خاصة، مقدارها 20 ألف ريال، لكل لاعبي المنتخب الوطني الأول نظير المستوى الفنى والنتيجة الايجابية التى حققها المنتخب على حساب منتخب جامايكا فى إطار إستعدادات الاخضر لكأس العالم 2018.

ومن جهته، قدم عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على هذا الدعم الغير مستغرب لأبنائه اللاعبين ودعمه لمسيرة المنتخب الوطني للظهور بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية.

وفاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الجامايكي بخمسة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهم يوم أمس ودياً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 .

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