 إعصار نيت يقتل 28 شخصاً بأمريكا الوسطى ويتقدم نحو لويزيانا الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إعصار نيت يقتل 28 شخصاً بأمريكا الوسطى ويتقدم نحو لويزيانا الأمريكية

إعصار نيت يقتل 28 شخصاً بأمريكا الوسطى ويتقدم نحو لويزيانا الأمريكية
المناطق _ وكالات

أوضح مركز الأعاصير الأمريكي أن قوة العاصفة “نيت” اشتدت وأصبحت إعصارًا من الدرجة الأولى اجتاح منتجعات ساحلية مكسيكية، مواصلاً تقدمه نحو الأراضي الأميركية المطلة على خليج المكسيك، فيما تسببت أمطاره في أميركا الوسطى بمقتل 28 شخصاً.

وأكد المركز في بيان أن سرعة الرياح المرافقة لـ”نيت” بلغت 136 كيلومتراً في الساعة، فيما يتحرك الإعصار بسرعة 35 كيلومتراً في الساعة.

وتوقع مركز الأرصاد أن يصل الإعصار إلى جنوب شرق ولاية لويزيانا خلال ساعات وأن يجلب أمطاراً غزيرة في مناطق تمتد من لويزيانا إلى فلوريدا.

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