 استئصال 34 ورماً ليفياً من رحم امرأة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استئصال 34 ورماً ليفياً من رحم امرأة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

استئصال 34 ورماً ليفياً من رحم امرأة في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل
المناطق _ الرياض

نجح فريق طبي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بمدينة الرياض, في استئصال 34 ورماً ليفياً لامرأة في العقد الرابع من العمر, حيث راجعت المستشفى وهي تعاني من ألم أسفل البطن وعند فحصها تبين أن لديها أورام ليفيه متقدمة في الرحم بأحجام مختلفة .
وتم إجراء عملية جراحيه واستئصال 34 ورماً ليفياً بأحجام مختلفة وتمت المحافظة على الرحم, وذلك للحفاظ على إمكانية الإنجاب مستقبلاً بإذن الله، وخرجت بحمد الله بعد يومين بحاله جيدة .
يذكر أن الصحة تنفذ برنامج «أداء الصحة»، الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً 70 مستشفىً رئيساً، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية ، هي (الطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات) ، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى .

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