تعرف على المخالفات التي تستدعي تفتيش جوال الطالبة في جامعة الإمام

أكدت الدكتورة موضى الدبيان، عميدة مركز شؤون الطالبات بجامعة الطالبات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لم يرفع إلى مسؤولات الجامعة أي شكوى من أي طالبة أو ولي أمرها بخصوص تفتيش جوالات الطالبات.

وقالت الدكتورة موضى الدبيان إنها سألت مدير الجامعة عن موضوع تفتيش جوالات الطالبات، وهل وردت لمكتبه أي شكوى، أكد أنه لم ترفع له أي شكوى أو أي خطاب بهذا الشأن.

وقالت “الدبيان”، “أبوابنا مفتوحة لجميع الطالبات، وتلقي أي شكوى في أي موضوع، من أي طالبة أو ولي أمرها، وسوف تحصل الطالبة على حقها كاملاً”.

وعن تفتيش الجوالات وسحبها، قالت عميدة مركز شؤون الطالبات، “أي إجراء يضبط العملية التعليمية والتربوية، ويحافظ على الطالبات سوف نتخذه”، أما بخصوص تفتيش الجوالات لا يمكن تفتيش جوال طالبة غير مخالفة.

وأضافت أن “تفتيش جوال الطالبة المخالفة، إن وجدت تتعلق الخروج الخاطئ للطالبة من المركز مع غير وليها، أو أن تأتي الطالبة بعد الدوام الرسمي، فالدوام الرسمي ينتهي الساعة الثانية بعد الظهر، فتأتي الطالبة بعد هذا الدوام”.

وقالت “الدبيان”: إننا لا نفتش جوالات الطالبات، ولا أي مسؤولة في التوعية بالجامعة تفتش جوالات الطالبات، ولكن هناك لجنة معينة مختصة تقوم بتفتيش جوال أي طالبة مخالفة، ويكون ثبتت عليها مخالفة أو سلوك معين خاطئ، يستدعي تفتيش الجوال”.

وأكدت “الدبيان”، أن “السلوك المخالف الذي يستدعي تفتيش الجوال، محادثات مخالفة مع شباب، وهذا يدلنا على الطالبة أين ذهبت”، طبقاً لمداخلة عميدة مركز شؤون الطالبات بجامعة الطالبات في جامعة الإمام لبرنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خليجية”.

وأضافت د. موضى الدبيان، أن “أي طالبة لن تلتزم بالأنظمة والتعليمات بجامعة الإمام سوف تطبق عليها الأنظمة، وتتخذ الجامعة بشأنها الإجراء المناسب طبقاً لنوع المخالفة.

وقالت “الدبيان”: “أي طالبة لها حق سوف تأخذ حقها كاملاً، وهذا وعد مني، ومكتبي مفتوح وقلبي مفتوح لكل الطالبات”.