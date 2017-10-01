 سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية للتعريف بمسارات التمويل والإقراض للمشاريع السياحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين يبعث برقية شكر وتقدير لرئيس روسيا مفتي الشيشان: زيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية و فاتحة آفاق جديدة لمسلمي روسيا مجلس علماء باكستان: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن مضلل ويشجع الإرهاب تركيا تدين هجوم جدة الإرهابي قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا صنفتنا أمريكا منظمة إرهابيا سنتحول مثل “داعش” رئيس بلدية الحصينية يتفقد المشاريع على أرض الواقع نائب أمير نجران يطلع على أعمال ” مركز المعلوت الوطني “ الشهراني تفتتح معرض ” دارنا السعودية يا أغلى دار ” بتعليم نجران تعليم حائل يصدر قرارًا لموظفيه بالتحدث بالفصحى سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية للتعريف بمسارات التمويل والإقراض للمشاريع السياحية أمانة نجران تخصص أكثر من 2 مليون م2 لعدد من الجهات الحكومية والخدمية وفاة رجل أمن دهسا واصابتين في نقطة أمنية بمحافظة المخواة

سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية للتعريف بمسارات التمويل والإقراض للمشاريع السياحية

سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية للتعريف بمسارات التمويل والإقراض للمشاريع السياحية
المناطق _ نجران

افتتح مدير عام  فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح ورشة العمل التي نفذها الفرع تحت عنوان ” التعريف بمسارات التمويل والاقراض للمشاريع السياحية ”   والقى آل مريح كلمة إفتتاحية للورشة رحب فيها بالحضور والمشاركين في الدورة التي تهدف إلى تعريف المتدربين بمسارات التمويل للمشاريع السياحية بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن التعريف بمسارات التمويل والاقراض للمشاريع السياحية وقواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية والتي تشمل
نطاق الإقراض و متطلبات الحصول على القرض وشروطه العامة
وآلية تقديم طلب القرض والمستندات الفنية اللازم تقديمها مع الطلب  والأطلاع على النماذج الخاصة بطلب القرض
وقدم آل مريح شكره وتقدير لسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية على موافقته ودعمة لإقامة مثل هذه الدورة مشيرا بانه تم تنفيذ العديد من الدورات وورش العمل الخاصة في مجال التنمية السياحية  وتطويرها
الجدير بالذكر ان عدد المشاركين في الدورة مايقارب 29 مشاركا  بالإضافة إلى حضور عددا من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>