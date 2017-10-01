سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية للتعريف بمسارات التمويل والإقراض للمشاريع السياحية

افتتح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح ورشة العمل التي نفذها الفرع تحت عنوان ” التعريف بمسارات التمويل والاقراض للمشاريع السياحية ” والقى آل مريح كلمة إفتتاحية للورشة رحب فيها بالحضور والمشاركين في الدورة التي تهدف إلى تعريف المتدربين بمسارات التمويل للمشاريع السياحية بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي عن التعريف بمسارات التمويل والاقراض للمشاريع السياحية وقواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية والتي تشمل

نطاق الإقراض و متطلبات الحصول على القرض وشروطه العامة

وآلية تقديم طلب القرض والمستندات الفنية اللازم تقديمها مع الطلب والأطلاع على النماذج الخاصة بطلب القرض

وقدم آل مريح شكره وتقدير لسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية على موافقته ودعمة لإقامة مثل هذه الدورة مشيرا بانه تم تنفيذ العديد من الدورات وورش العمل الخاصة في مجال التنمية السياحية وتطويرها

الجدير بالذكر ان عدد المشاركين في الدورة مايقارب 29 مشاركا بالإضافة إلى حضور عددا من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة