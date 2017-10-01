تعليم حائل يصدر قرارًا لموظفيه بالتحدث بالفصحى

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل تعميمًا لموظفيه بالتحدث بالفصحى ونشر ثقافة التحدث باللغة العربية الفصحى في الميدان، وتشكيل لجنة الفصحى، وتفعيل دور الإعلام في إحداث نقلة نوعية في مفاهيم المجتمع التربوي والأسري وفكره برفع الفصحى والانتماء لها وتم تفعيل دور كل من الإدارات في حث منسوبيها على التحدث بالفصحى وعمل المبادرات على مستوى كل إدارة في ذلك بحيث تكون جزء من الخطة التشغيلية الفصلية والسنوية والتأكيد على أن تكون الفصحى الميسرة لغة الخطاب والتخاطب في جميع احتفالات وبرامج الإدارة في نطاق إشرافها، وتقييم جميع المناشط التي تنصب في هذا الجانب والواردة من مكاتب التعليم والمدارس في المنطقة بنين وبنات وتكريم أصحابها وصاحباتها وكذلك الطلاب الطالبات وإبراز جهودهم وجهودهن في موقع الإدارة الإلكتروني وفي القنوات المتاحة، ويتولى أمين وأمينة اللجنة دعوة الأعضاء وتحديد موضوعات الاجتماعات ومكان عقدها متى ما دعت الحاجة لذلك ويعتمد هذا القرار اعتبارًا من تاريخ.

كما أنه تم اعتماد تشكيل أعضاء لجنة الفصحى بنين وبنات برئاسة مدير عام تعليم منطقة حائل وهم: المساعد للشؤون التعليمية بنين عضوًا والمساعدة للشؤون التعليمية بنات عضوًا ومدير إدارة الإشراف بنين عضوًا ومدير إدارة الإشراف بنات ومديري ومديرات مكاتب التعليم عضوًا ومدير إدارة النشاط بنين عضوًا ومديرة إدارة نشاط الطالبات عضوًا ومدير إدارة التوجيه البنين والبنات عضوًا ومدير إدارة الموهوبين بنين وبنات عضوًا ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي عضوًا ورئيس قسم اللغة العربية بنين وبنات عضوًا وأمينًا.