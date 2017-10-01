الشهراني تفتتح معرض ” دارنا السعودية يا أغلى دار ” بتعليم نجران

افتتحت مساعدة الشؤون التعليمية ( بنات ) بتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني معرض ( دارنا السعودية يا أغلى دار ) والذي نظمه قسم التربية الفنية للبنات بالإشراف التربوي بمناسبة اليوم الوطني 87 بمشاركة المعلمات والطالبات والفنانات التشكيليات بالمنطقة ، حيث تضمن المعرض الذي حضره مديرات الإدارات النسائية وعدد من المشرفات التربويات والمعلمات عدد من اللوحات الفنية والرقمية والمجسمات التي تصف الحب والاعتزاز بالوطن .

هذا وصاحب المعرض حفل خطابي بدأ بكلمة لمديرة الإشراف شايعة الوادعي قالت فيها : اليوم الوطني فرصة ثمينة لنغرس في نفوس النشء معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذه الأمة فيشعروا بالفخر والعزة ، وغرس تلك المبادئ التي قامت عليها البلاد ونعمق في روح الشباب معاني الحس الوطني والانتماء إلى هذه الأمة ، بعدها قدمت المشرفة بدرية القحطاني كلمة المشرفات بالنيابة تحدثت عن الوطن كونه ليس مجرد كلمة تقال ولا مكان للعيش فيه وإنما فخرنا وهويتنا يحافظ على حقوقنا ويضمن معيشتنا بكرامة ، هو ولاء وانتماء لأرض نشعر فيها بالأمان والطمأنينة والاستقرار ، أرض مهما ابتعدنا عنها نثق بأنها مازالت تحتفظ بمكان آمن مخصص لنا ، بعدها ألقت المشرفة عبير الوادعي خاطرة للكاتبة خامسة ال فرحان والتي حملت عنوان ” موطني ” بدورها وضحت رئيسة قسم التربية الفنية سمية السيود أهداف القسم بقولها نظرًا لما يتطلبه الميدان التربوي والتعليمي من تطورات مستمرة وحديثة تلبي حاجاتنا فإننا نسعى لمواكبة هذه التطورات والتجديد والابتكار والتميز باختيار برامج تطويرية للمعلمات والطالبات تضمانًا مع الأفراد المتميزين في المجتمع المحلي ومن لديهم موهبة متفردة في نفس المجال ، وقد تم تفعيل الاحتفاء لهذا العام في المدارس على هيئة ورش عمل تحت مسمى ( بينالي كلنا نرسم وطننا ) عبارة عن مهرجانات للفن والرسم خلال حصص التربية الفنية ، وقد لاقت تفاعل من معلمات المادة كان لها نتاج ملموس في المعرض ، إضافة إلى المشاركة المجتمعية من خلال الفنانات التشكيليات بالمنطقة .

هذا وقد أشادت مساعدة الشؤون التعليمية بالجهود وشكرت القائمات على المعرض وكرمت المشاركات من معلمات وطالبات وفنانات تشكيليات وإعلاميات ، وقد تجولت الحاضرات في المعرض واستمعن إلى شرح عن الأعمال الفنية وكيفية القيام بها وما ترمز إليه .

وفي ذات السياق زارت عدد من القيادات التربوية بالإدارات النسائية يترأسهم مساعدة الشؤون التعليمية معرض اليوم الوطني 87 بمركز الأمير مشعل للمعارض والمؤتمرات .