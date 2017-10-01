نائب أمير نجران يطلع على أعمال ” مركز المعلوت الوطني “

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران ، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الرائد محمد بن حسين ال حراف .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً اشتمل على سير العمل في المركز ومايقدمه من خدمات ودعم تقني في منطقة نجران ومحافظاتها .

ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي يبذلها المركز في تقديم الخدمات الذكية والآمنة التي تسهم في حماية وأمن الوطن, مشيراً سموه إلى أن المركز يُسهم في تهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من خلال تقديم العديد من خدماته للمواطنين والمقيمين في بعض القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة.