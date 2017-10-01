رئيس بلدية الحصينية يتفقد المشاريع على أرض الواقع

تفقد رئيس بلدية الحصينية المهندس عبدالله بن هادي آل حيدر الخدمات البلدية في جولة ميدانية للاطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز؛ رافقه فيها عدد من رؤساء الأقسام ومهندسي البلدية.

واستهل جولته بتفقد مشروع مبنى المركز الحضاري والذي تم فيه الانتهاء من المرحلة الأولى؛ كما تفقد مشروع التحسين والتجميل لمدخل مركز الحصينية؛ والوقوف كذلك على منتزه السبيل؛ بالإضافة الى مشاريع السلفتة والأرصفة والإنارة في عدد من المواقع داخل مركز الحصينية.

وشدد المهندس آل حيدر على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال حاثاً المقاولين بالتقيد بالجدول الزمني لكل مشروع؛ وتنفيذ المطلوب وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

كما وجه رئيس قسم المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وإعداد التقارير الازمه؛ داعياً الجميع إلى مضاعفة الجهود وتوجيه المكتب الاستشاري بدراسة المواقع الهامة وادراجها ضمن المشاريع المستقبلية.

وقال آل حيدر أن البلدية حريصة كل الحرص على تطوير وتنمية المركز وجميع القرى التابعة له حسب الدراسات والخطط المعمول بها؛ لتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات بلدية.

مؤكداً في الوقت نفسه بأن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها والوقوف على احتياجات الأهالي في القرى التابعة لخدمات البلدية ومعالجة نقص الخدمات وفق الامكانيات المتاحة ٠