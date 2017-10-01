قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا صنفتنا أمريكا منظمة إرهابيا سنتحول مثل “داعش”

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء “محمد علي جعفري،” إن إيران ستعامل الجيش الأمريكي معاملة الدواعش، في حال قامت أمريكا بإدراج حرس الثورة الإيرانية على لائحة المجموعات الإرهابية”.

وأضاف جعفري اليوم الأحد، خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للحرس الثوري في طهران أن “حرس الثورة سيعتبر الجيش الأمريكي في جميع أنحاء العالم وخاصة الشرق الأوسط هدفا له كما يفعل تنظيم “داعش” الإرهابي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فأن جعفري اختتم تصريحاته بالقول: “كما أعلنا مسبقا، في حال تنفيذ أمريكا قانون فرض المقاطعات الجديدة ضد إيران، فعليها أن تنقل قواعدها العسكرية إلى مسافة أبعد من 2000 كيلومتر حيث لا تكون في مرمى الصواريخ الإيرانية”.