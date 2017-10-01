 مجلس علماء باكستان: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن مضلل ويشجع الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مجلس علماء باكستان: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن مضلل ويشجع الإرهاب

مجلس علماء باكستان: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن مضلل ويشجع الإرهاب
المناطق - الرياض

استنكر رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي تقرير الأمم المتحدة الخاص بالنزاع المسلح في اليمن، وعده تقريراً مضللاً وعاريا تماماً عن المصداقية والحقائق على أرض الواقع.

وأوضح الشيخ طاهر الأشرفي أن المعلومات والإحصاءات الواردة في التقرير غير دقيقة، وتجاهلت الدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بل وتجاهل المعلومات التي قدمتها الحكومة الشرعية في اليمن.

وقال إن التقرير على ما يبدوا أنه اعتمد على مصادر أحادية، واستقى معلوماته من مصادر تابعة للحوثيين متجاهلاً ما تسبب به الانقلابيون من كوارث وما تسببوا فيه من مقتل مئات الأطفال وتشريد آلاف الأسر.

وأعرب عن تحفظه الشديد إزاء التقرير، مشيراً إلى أن هذا التقرير من شأنه أن يعزز عزيمة التنظيمات الإرهابية في اليمن وسيزيد من التعقيدات التي يواجهها الشعب اليمني.

ولفت إلى أن تشجيع التنظيمات الإرهابية المتمردة في اليمن بمثل هذه التقارير سيزيد من التهديدات تجاه أرض بلاد الحرمين الشريفين، وهذا يشكل مصدر قلق على مستوى الأمة الإسلامية.

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