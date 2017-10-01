 مفتي الشيشان: زيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية و فاتحة آفاق جديدة لمسلمي روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مفتي الشيشان: زيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية و فاتحة آفاق جديدة لمسلمي روسيا مجلس علماء باكستان: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن مضلل ويشجع الإرهاب تركيا تدين هجوم جدة الإرهابي قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا صنفتنا أمريكا منظمة إرهابيا سنتحول مثل “داعش” رئيس بلدية الحصينية يتفقد المشاريع على أرض الواقع نائب أمير نجران يطلع على أعمال ” مركز المعلوت الوطني “ الشهراني تفتتح معرض ” دارنا السعودية يا أغلى دار ” بتعليم نجران تعليم حائل يصدر قرارًا لموظفيه بالتحدث بالفصحى سياحة نجران تنفذ دورة تدريبية للتعريف بمسارات التمويل والإقراض للمشاريع السياحية أمانة نجران تخصص أكثر من 2 مليون م2 لعدد من الجهات الحكومية والخدمية وفاة رجل أمن دهسا واصابتين في نقطة أمنية بمحافظة المخواة الجمعية الخيرية بالعارضة تنفذ مشروع المجمع التنموي السكني بمركز الحميراء على نفقة الشيخ عبدالإله الموسى

مفتي الشيشان: زيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية و فاتحة آفاق جديدة لمسلمي روسيا

مفتي الشيشان: زيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية و فاتحة آفاق جديدة لمسلمي روسيا
المناطق - واس

وصف مفتي جمهورية الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الشيشان الشيخ صلاح ميجييف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لجمهورية روسيا بالتاريخية والمهمة ، مشيراً إلى أنها حظيت باهتمام كبير من كافة القيادات السياسية العليا بجمهورية روسيا كافة .
وقال ميجييف “لقد تشرفت بلقاء خادم الحرمين الشريفين مع القيادات الإسلامية بروسيا وإننا بصفتنا مسلمي روسيا نفتخر بهذه الزيارة ونتطلع أن تكون فاتحة أفق جديدة لمسلمي روسيا بالتعاون مع العالم الإسلامي بأكمله خاصة وأن المملكة هي حاضنة الإسلام ومأرزه وفيها قبلة المسلمين ومقدساتهم وإليها تهفو أفئدتهم”.
ورفع مفتي الشيشان الشكر لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لاهتمامه الكبير بمسلمي روسيا وبما يخدم العمل الإسلامي المشترك ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقوية العلاقة الثنائية بين البلدين، منوهاً بما صاحبها من توقيع عدد من الاتفاقيات التي ستعزز العلاقات المشتركة بين البلدين .
ونوه بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال سياسة راسخة متينة كانت وما زالت محل تقدير من جميع الساسة في دول العالم.
وأشار إلى أن هذه الزيارات بين البلدين من شأنها تعميق العلاقة بين المؤسسات الدينية في المملكة وروسيا للتعاون المثمر في نشر سماحة ووسطية الإسلام والاستفادة من الخبرات المتراكمة لتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يقر مبدأ الوسطية ويرسّخ مفهوم الإسلام الصحيح ويحارب الغلو والتطرف.
واختتم مفتي جمهورية الشيشان – تصريحه – بقوله : نطمح بالاستفادة من خبرة المملكة في مكافحة الإرهاب من خلال زيارات متبادلة لمراكز المناصحة ومحاربة الفكر المتطرف التابعة لوزارة الداخلية التي تبين جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، وتثبت لبعض الدول التي حاولت أن تشوّه صورة المملكة بأنها تدعم الإرهاب، موضحاً أن المملكة هي أول دولة عانت وتضررت من الإرهاب وحاربته عالمياً، ونحن في الشيشان نوحّد جهودنا مع المملكة ضد الإرهاب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>