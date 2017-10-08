 خادم الحرمين يبعث برقية شكر وتقدير لرئيس روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يبعث برقية شكر وتقدير لرئيس روسيا

خادم الحرمين يبعث برقية شكر وتقدير لرئيس روسيا
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية شكر وتقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما يلي نصها:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقتيه والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والأمن والسلم الدوليين .

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق .

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