خادم الحرمين يبعث برقية شكر وتقدير لرئيس روسيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية شكر وتقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فيما يلي نصها:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقتيه والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة .

لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والأمن والسلم الدوليين .

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق .