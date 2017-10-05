 شاهد.. سعوديون يحتفلون بتأهل الشقيقة مصر للمونديال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. سعوديون يحتفلون بتأهل الشقيقة مصر للمونديال

شاهد.. سعوديون يحتفلون بتأهل الشقيقة مصر للمونديال
المناطق - الرياض

احتفل المواطنون السعوديون، بفوز المنتخب المصري على الكونغو وتأهله لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

وغرد السعوديون بالأغاني المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن فرحتهم وتأكيدا على مساندتهم للشعب المصري في أفراحه وأتراحه، وتبادلوا التهنئة مع المقيمين المصريين وأصدقائهم في مصر.

ويدلل ذلك على اللحمة السعودية المصرية على مر السنين، وعمق العلاقات بين الشعبين وقيادة البلدين.

وتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما، بهدفي اللاعب محمد صلاح، فى مرمي الكونغو، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

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