 أمانة الحدود الشمالية تغلق مطعماً مخالفاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمانة الحدود الشمالية تغلق مطعماً مخالفاً

أمانة الحدود الشمالية تغلق مطعماً مخالفاً
المناطق - عرعر

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في وكالة الخدمات الإدارة العامة لصحة البيئة صباح هذا اليوم مطعماً يقوم بتحضير الكبدة خارج المحل  وتم إتلاف 9 كيلو من الكبدة  وإتلاف 27 كيلــو من الخمائر حيث إغلاق المحل وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحل المخالف.
وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنـزي أن الحملات مستمرة على المنشأت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية والتأكد من جميع  االمحال  وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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