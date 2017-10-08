الأحوال المدنية تشارك في “جيتكس 2017” بدبي

تشارك الأحوال المدنية في جناح وزارة الداخلية بأسبوع “جيتكس” للتقنية 2017 المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، وذلك في قاعة الشيخ سعيد S-E1 .

وتستعرض الأحوال المدنية خدمتي الحقيبة المتنقلة و”الموظف بدر”، إضافة إلى خدمتي المكتب الذكي والتسليم المتنقل التي تعتبر من الخدمات المتطورة التي ستدشنها الأحوال المدنية مستقبلاً.