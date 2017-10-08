 الأحوال المدنية تشارك في “جيتكس 2017” بدبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأحوال المدنية تشارك في “جيتكس 2017” بدبي

الأحوال المدنية تشارك في “جيتكس 2017” بدبي
المناطق ـ الرياض

تشارك الأحوال المدنية في جناح وزارة الداخلية بأسبوع “جيتكس” للتقنية 2017 المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، وذلك في قاعة الشيخ سعيد S-E1 .
وتستعرض الأحوال المدنية خدمتي الحقيبة المتنقلة و”الموظف بدر”، إضافة إلى خدمتي المكتب الذكي والتسليم المتنقل التي تعتبر من الخدمات المتطورة التي ستدشنها الأحوال المدنية مستقبلاً.

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