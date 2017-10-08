تشارك الأحوال المدنية في جناح وزارة الداخلية بأسبوع “جيتكس” للتقنية 2017 المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، وذلك في قاعة الشيخ سعيد S-E1 .
وتستعرض الأحوال المدنية خدمتي الحقيبة المتنقلة و”الموظف بدر”، إضافة إلى خدمتي المكتب الذكي والتسليم المتنقل التي تعتبر من الخدمات المتطورة التي ستدشنها الأحوال المدنية مستقبلاً.
الأحوال المدنية تشارك في “جيتكس 2017” بدبي
تشارك الأحوال المدنية في جناح وزارة الداخلية بأسبوع “جيتكس” للتقنية 2017 المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، وذلك في قاعة الشيخ سعيد S-E1 .
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