ترامب : النظام الإيراني يمول كوريا الشمالية

اتهم الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، النظام الإيراني بتمويل كوريا الشمالية وبرامجها النووية، وبأنها تتاجر مع هذا البلد، وتقيم أعمالا معه، وتنتهك أحكام الاتفاق النووي.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “تي في أن” التلفزيونية أمس السبت: أنا واثق من أن الإيرانيين يقومون بتمويل كوريا الشمالية، وكذلك أنا واثق من أنهم يقومون بأعمال مشتركة معها، وأنا واثق كذلك من أنهم يتاجرون مع كوريا الشمالية، إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، وهذا لا يخرق بنود الصفقة النووية معهم، ولكن، من وجهة نظري: هذا ما يسمى بخرق روح الاتفاق”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قد ذكرت يوم الخميس الماضي، أن ترامب سيعلن الأسبوع الجاري كيف ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي مع طهران الذي هدف لتحييد برنامجها النووي.

ووفقا للصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي يعتزم فعلا التخلي عن هذه الصفقة في شكلها الحالي، ومن المقرر أن يعلن، على وجه الخصوص، تناقض “خطة العمل المشتركة” مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة.