وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 7862 وجبةً خفيفةً في المدارس التي يتواجد بها طلاب نازحين بمدينة المخا في محافظة تعز .
ويأتي المشروع ضمن عمل تكاملي يقدمه المركز للأشقاء اليمنيين في الجانبين الإغاثي والإنساني تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للوقوف مع الشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها حالياً .
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات خفيفة للطلاب النازحين في المخا بمحافظة تعز
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 7862 وجبةً خفيفةً في المدارس التي يتواجد بها طلاب نازحين بمدينة المخا في محافظة تعز .
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