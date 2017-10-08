 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات خفيفة للطلاب النازحين في المخا بمحافظة تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات خفيفة للطلاب النازحين في المخا بمحافظة تعز

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع وجبات خفيفة للطلاب النازحين في المخا بمحافظة تعز
واس - المخا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 7862 وجبةً خفيفةً في المدارس التي يتواجد بها طلاب نازحين بمدينة المخا في محافظة تعز .
ويأتي المشروع ضمن عمل تكاملي يقدمه المركز للأشقاء اليمنيين في الجانبين الإغاثي والإنساني تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للوقوف مع الشعب اليمني للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها حالياً .

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