 جثمان الشهيد احمد الزهراني يصل الباحة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جثمان الشهيد احمد الزهراني يصل الباحة 

جثمان الشهيد احمد الزهراني يصل الباحة 
المناطق - الباحة

استقبل محافظ العقيق غلاب بن غالب ابوخشيم  اليوم  بمطار الملك سعود بالباحة جثمان الشهيد  العريف احمد بن عبدربه بن عبدالله الخزمري الزهراني من سكان قريه الفصيله بالمندق والذي استشهد دفاعاً عن وطنه بميدان الشرف والبطوله بنجران
حضر استقبال الجثمان والد الشهيد وذويه ومدير شرطة العقيق العقيد عبدالعزيز الغامدي وقائد وحدة امن مطار الملك سعود المقدم بندر بن راجح البقمي ومدير مرور العقيق النقيب سعيد العمري ومدير المطارعبدالرحمن الهاشمي
ونقل محافظ العقيق التعازي والمواساة لذوي الشهيد داعيا المولى بأن يرحمه ويتقبله من الشهداء مؤكدا بأن الجميع يقدر ما يقوم به جنود الوطن من تضحيات في سبيل عزة ورفعة وطنهم
من جانبه أكد والد الشهيد ان ابنه مات وهو يدافع عن وطنه والحمد لله على قضاء الله وقدره ونسأل الله النصر على أعداء وطننا مؤكدا ان الكل يفدي الوطن بروحه
ويعمل الشهيد بقطاع البرية بنجران ومتزوج قبل عامين ويبلغ من العمر (30) عاما .

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