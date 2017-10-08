وزارة الصحة تتلقى ٧٦٧ بلاغاً عن مقاصف مدرسية مخالفة

أعلنت وزارة الصحة أنه بلغ إجمالي البلاغات التي تلقاها مركز خدمة 937 منذ بدء العام الدراسي الحالي حتى الآن 767 بلاغاً تجاوباً مع دعوة الوزارة للإبلاغ عن المقاصف المدرسية المخالفة التي تبيع المواد الغذائية والمشروبات الممنوع توريدها، وذلك بحسب القائمة المعتمدة من “الصحة”.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة من حيث عدد البلاغات الواردة وتلتها المنطقة الشرقية وجدة، وأوضحت الوزارة أن “عدد البلاغات التي تم إغلاقها بلغ 663 بلاغاً ونسبة الإقفال 86.44 في المئة”.

وأكدت الوزارة أن “هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهود “الصحة” بالتعاون مع وزارة التعليم لتفعيل مهام الصحة المدرسية بما يُسهم -بإذن الله- في الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي”.