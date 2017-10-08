 مسؤول كويتي: القمة الخليجية فرصة لفتح صفحة جديدة و”نهاية مُفرحة” للخلاف المؤسف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مسؤول كويتي: القمة الخليجية فرصة لفتح صفحة جديدة و”نهاية مُفرحة” للخلاف المؤسف

مسؤول كويتي: القمة الخليجية فرصة لفتح صفحة جديدة و”نهاية مُفرحة” للخلاف المؤسف
المناطق - متابعات

قالت صحيفة الرأي الكويتية اليوم الأحد، إن الكويت ستوفد بعد أيام قليلة مبعوثين إلى دول مجلس التعاون، لتسليم رسائل إلى القادة الخليجيين تتعلق بالقمة الخليجية المقررة في ديسمبر (كانون الثاني) المقبل، وفق مصادر دبلوماسية لم تُسمها.

ونقلت الصحيفة عن السفير الكويتي لدى البحرين الشيخ عزام الصباح أن “القمة الخليجية في الكويت ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة التعاون الخليجي، وستشهد نهاية مفرحة للاختلافات الخليجية”.

وأكد الشيخ عزام أن “حكمة قادة مجلس التعاون وحرصهم على تعزيز اللحمة الخليجية لمواجهة التحديات الاستراتيجية المتصاعدة في المنطقة، ستعزز أجواء التفاؤل، وأن الأيام المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية في هذا الإطار”.

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أكد قبل أيام أن “الكويت على أهبة الاستعداد لاحتضان القمة الخليجية”، مشيراً إلى استمرار “الوساطة الكويتية، وتواصلها حتى الوصول إلى نهاية سعيدة لهذا الخلاف المؤسف”.

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