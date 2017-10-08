 ملتقى مكة الثقافي يستقبل المبادرات المؤسسية “لكيف نكون قدوة” في دورته الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ملتقى مكة الثقافي يستقبل المبادرات المؤسسية “لكيف نكون قدوة” في دورته الثانية

ملتقى مكة الثقافي يستقبل المبادرات المؤسسية “لكيف نكون قدوة” في دورته الثانية
المناطق ـ جدة

برعاية وتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تبدأ أمانة ملتقى مكة الثقافي  في دورته الثانية باستقبال مبادرات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الفعاليات والبرامج بالمنطقة وذلك تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”.
وأوضحت أمانة الملتقى أن استقبال المبادرات سيكون اعتباراً من الثلاثاء 20/1/1439هـ وحتى الخميس 20/2/1439هـ على الصفحة الخاصة بالتقديم : (www.culture.pcs.makkah.gov.sa)

وأعلنت الأمانة أنه حرصاً على تطوير المشروع، ستقام ورشتي عمل يوم غد الإثنين والثلاثاء يحضرها أكثر من 150 عضوا يمثلون الجهات المشاركة في الملتقى للعام الحالي، مضيفة أن  الورشتين تهدفان إلى مناقشة آليات تطوير المبادرات وكيفية قياس أثرها.
وتتطلع أمانة الملتقى الثقافي في الدورة الثانية لمشاركات أوسع ومبادرات إبداعية من حيث الفكرة والتطبيق، وذات تأثير عملي على الفرد والمجتمع.

يُشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي في دورته الأولى لعام ١٤٣٨ أنتج أكثر من 238 مبادرة مؤسسية، قدمتها 64 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى 100 مبادرة فردية، حوّلت 17 محافظة بمنطقة مكة إلى ورش عمل لا تهدأ لصناعة وتحفيز الأفكار على مدى 7 أشهر من العمل الإبداعي.

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