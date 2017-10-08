السفارة السعودية في الأردن تتابع نقل جثمان مواطنان سعوديان

تلقت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية اتصالاً هاتفياً صباح يوم أمس السبت من قبل الدفاع المدني الأردني والذي أفاد بنقلاب سيارة سعودية من نوع كامري على طريق المدورة معان جنوب الأردن.

حيث أسفر الحادث المؤسف إلى وفاة مواطنان سعوديان بسبب انقلاب مركبتهما، وقامت كوادر الدفاع المدني فوراً بنقلهم الى مستشفى معان الحكومي، كما تابع قسم شؤون السعوديين في السفارة مجريات الحادث الأليم وتم التواصل مباشرة مع ذويهم والعمل بسرعة على إنهاء نقل جثامين المتوفيين الى المملكة.

وقد نقل المتحدث الرسمي بالسفارة عبد السلام العنزي تعازي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود لذوي المتوفين داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلون، كما رجا عدم تداول أي صور لجوازات سفر المتوفين عبر رسائل أدوات التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على مشاعر أهاليهم، مؤكدً بأن السفارة قد تابعت الحادث فور وقوعه وتم التواصل مع ذويهم مباشرة لاستكمال إجراءات نقل الجثامين إلى المملكة