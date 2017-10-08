 العطيشان يستعرض الفرص الاستثمارية مع القنصل الامريكي الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العطيشان يستعرض الفرص الاستثمارية مع القنصل الامريكي الجديد

العطيشان يستعرض الفرص الاستثمارية مع القنصل الامريكي الجديد
المناطق - الدمام

اكد رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الامريكية، مشيرا الى ان العلاقة بين البلدين امتدت لعقود طويلة وشملت تنوعا في جميع المجالات منذ العام 1933م.
وابدى العطيشان خلال استقباله بمقر الغرفة مؤخرا  القنصل الامريكية راشنا كورهونن المعينة حديثا في  القنصلية الامريكية في الظهران، بحضور الامين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ، تفاؤله بتعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة بما يرفع من حجم الاستثمار الذي يخدم قطاع الاعمال في البلدين، خصوصا بعد الزيارة التاريخية الاولى للرئيس الامريكي دونالد ترامب للمملكة والتي تركت انطباعا ايجابيا مؤثرا لدى الاوساط السياسية والتجارية، والتي تتماشى نتائجها الكبيرة مع اهداف رؤية المملكة 2030م.
ودعا العطيشان خلال اللقاء الى العمل على تعزيز العلاقات التجارية من خلال اقامة معارض الكتالوجات وتنظيم الزيارات للوفود التجارية بين البلدين بهدف تعرف الشركات على الفرص الاستثمارية التي تتولد من خلال رؤية المملكة 2030م والتي تعتبر فرصة ثمينة لقطاع الاعمال.
من جهتها قالت كورهونن، بان البلدين يسيران في الاتجاه نفسه فيما يخدمها في جميع القطاعات لافتة الى رؤية البلدين المشتركة والتي تركز على تعزيز التعاون في شتى المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية ونقل التكنولوجيا.
وبينت ان العديد من الشركات الامريكية ابدت اهتمامها الكبير لاقامة الشراكات والمشاريع التجارية عقب اطلاق رؤية المملكة، مشيرة الىأكثر من 400 مشروع مشترك بين المملكة والولايات المتحدة باجمالي استثمار يبلغ حوالي 44 مليار دولار.
يذكر ان حجم الواردات السعودية من الولايات المتحدة بلغت 77.7 مليار ريال في العام 2016، في حين بلغت صادراتها 66.1 مليار ريال.

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