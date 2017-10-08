 تعليم تبوك يهنئ طالباً وثلاث طالبات تم تسريعهم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يهنئ طالباً وثلاث طالبات تم تسريعهم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة

تعليم تبوك يهنئ طالباً وثلاث طالبات تم تسريعهم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

بارك المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم حسين العمري للطلاب الموهوبين المسرعين ( طالب وثلاث طالبات) وأولياء أمورهم ومدارسهم مثمناً تميزهم في اختبارات نظام التسريع التي تنفذها وزارة التعليم في مناطق المملكة والنتائج المثمرة التي تحققت كما قدم شكره لإدارتي الموهوبين والموهوبات على ما تم بذله من جهود ومتابعة للطلاب الموهوبين .

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات رندة الجهيم أن الطلاب المجتازين لاختبار التسريع ، والذين أبدو تفوقاً غير عادي خلال العام الدراسي 1438-1439 بلغ عددهم 4 طلاب من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وهم الطالب محمد عبدالله العطوي من متوسطة الملك عبدالعزيز  والطالبة ابتهال سعد العنزي من الابتدائية الـ58 والطالبة دلع تيسير هاشم من ابتدائية الملك عبدالعزيز والطالبة زينب فاضل مساوي من المتوسطة الثامنة .

فيما أوضح مدير إدارة الموهوبين علي الرميش أن طلاب المرحلة الابتدائية المسرعين سيتم نقلهم من الصف الرابع إلى الصف السادس وطلاب المرحلة المتوسطة سيتم نقلهم من الصف الأول متوسط الى الصف الثالث متوسط مشيراً إلى أن  التسريع نظام عالمي يحظى  باهتمام  المربين والباحثين في مجال الموهبة ويستهدف النظام الطلاب الموهوبين والمتفوقين، بهدف اختزال سنواتهم الدراسية عبر السلم التعليمي بسرعة تتناسب مع قدراتهم العلمية والإبداعية

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