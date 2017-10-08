 جناح الداخلية السعودية يستقطب عدداً كبيراً من الزوار  في أول أيام أسبوع جيتكس للتقنية 2017  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جناح الداخلية السعودية يستقطب عدداً كبيراً من الزوار  في أول أيام أسبوع جيتكس للتقنية 2017 

جناح الداخلية السعودية يستقطب عدداً كبيراً من الزوار  في أول أيام أسبوع جيتكس للتقنية 2017 
المناطق ـ الرياض

دشنت وزارة الداخلية السعودية رسمياً اليوم مشاركتها للعام الثالث على التوالي في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2017 بدبي، وذلك من خلال جناحها الكبير الذي يضم 14 قطاعاً وإدارة تابعةً للوزارة، تعرض جميعها أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تطبق حالياً في عملياتها.
وشهد اليوم الأول زيارة عدد من كبار الشخصيات لجناح الوزارة وفي مقدمتهم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي أشاد بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة ومختلف قطاعاتها، والدور المحوري للخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وشهد اليوم الأول من الحدث التقني الأبرز على مستوى المنطقة إقبالاً كبيراً من زوار المعرض وخبراء قطاع تقنية المعلومات ومدراء الشركات للإطلاع عن كثب على الحلول والخدمات التقنية التي تعرضها الدوائر المشاركة بشكل تفاعلي وحديث سواء عن طريق الشاشات التفاعلية أو المحاضرات والورش التخصصية أو التطبيقات الذكية، حيث يعكس الجناح والخدمات المعروضة فيه الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد بن جميل الميمان، رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على جناح وزارة الداخلية المشارك في الحدث: “قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في مجال التحوُّل إلى الحكومة الذكية، وباتت من ضمن الحكومات الرائدة إقليمياً وحتى عالمياً في عدة مجالات الخدمات الالكترونية والحلول الذكية، وكل ذلك في إطار سعيها نحو تحقيق مكاسب كُبرى للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز  مسيرة التحول الرقمي”، وأضاف أن “المشاركة في نسخة هذا العام من الحدث التقني الأبرز في المنطقة تنطلق من ايماننا بقدرة الوزارة ومختلف قطاعاتها على تحقيق المزيد من الانجازات وذلك عبر تبادل الخبرات التقنية، والإطلاع على أحدث الإنجازات والتوجهات التي تشهدها مختلف القطاعات المتخصصة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل العالم ككل.”
وأوضح الدكتور الميمان أن “المشاركة في حدث دولي على مستوى أسبوع جيتكس للتقنية تتيح استعراض الانجازات التي حققتهاوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية على مختلف الصعد التقنية، بالإضافة إلى الآفاق والفرص التي تتيحها من خلال التواصل مع ممثلي الحكومات الأخرى المشاركة بشكل عام، والإطلاع على التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركات العالمية والتي يمكن لوزارة الداخلية الاستفادة منها في تعزيز خدماتها.”
وتزامناً مع تدشين مشاركتها للعام الثالث على التوالي في أسبوع جيتكس للتقنية، أطلقت وزارة الداخلية السعودية النسخة الثالثة والمحسنة من التطبيق الخاص بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى تدشين تحسينات إضافية على موقعها، بما يتواكب مع مشاركتها في الحدث التقني الأبرز في المنطقة. ويأتي إطلاق هذه التحسينات بهدف تعزيز أساليب التواصل مع الأفراد والمؤسسات بالاعتماد على قنوات تفاعلية رقمية، وعرض خدمات وزارة الداخلية بشكل متزامن مع حدوثها خلال المعرض. كما تتيح هذه التحسينات للجمهور الإطلاع على مختلف الفعاليات التي يستضيفها الجناح إلى جانب تسليط الضوء على آخر الأخبار وأبرز الخدمات الالكترونية والحلول الذكية التي تعرضها الوزارة خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2017.
وتشارك وزارة الداخلية السعودية في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2017 من خلال جناح يضم 14 قطاعاً خدمياً ممثلةً بمركز المعلومات الوطني، الأمن العام، الدفاع المدني، مركز الأمن الإلكتروني، حرس الحدود، الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، الإدارة العامة للمرور، وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، وكالة الوزارة لشؤون المناطق، الأحوال المدنية، الجوازات، مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني، كلية الملك فهد الأمنية.
يذكر أن أسبوع جيتكس للتقنية 2017 بنسخته لهذا العام تحت شعار “إعادة تصوير الوقائع برؤية جديدة” ويعتبر معرض جيتكس ثالث أضخم حدث للتكنولوجيا في العالم حيث يشارك به حالياً ما يقرب عن 4500 شركة من 97 دولة، وتبرز أهمية المعرض بكونه أحد المحركات المؤثرة في تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي وهو يحظى باهتمام كبير في الأوساط التقنية والحكومية المرموقة.
ويقع جناح وزارة الداخية للمملكة العربية السعودية في قاعة الشيخ سعيد، جناح رقم S-E1 في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

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