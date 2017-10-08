تدشين حملة التطعيم ضد الإنلفونزا الموسمية في محافطات منطقة عسير

دشن محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي في مكتبه اليوم حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بحضور مدير المراكز الصحية المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري وعدد من الأطباء ومنسوبي المحافظة .

وفي محافظة النماص دشن محافظ النماص حملة لقاح الانفلونزا الموسمية بالنماص وقد تم شرح أهداف الحملة من مدير القطاع الصحي بالنماص صالح عبدالله رداد.

وفي محافظة بارق دشن محافظ محافظة بارق مفرح البناوي الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بمكتبه اليوم بحضور مدير القطاع وفريق الإشراف الاداري بالقطاع وفريق العمل بالمركز بقيادة مدير المركز وقد ثمن البناوي جهود وزارة الصحة في مثل هذه الحملات الوطنية الوقائية وجهود القطاع الصحي ببارق للقيام بمثل هذا الحملات الوطنية والمبادرات الرائدة التي تخص صحة المواطن والمقيم .

كذلك واصل الفريق الطبي بمركز صحي بارق مساره حسب الخطة داخل وخارج المركز ليكمل ما تبقى من الدوائر الحكومية حيث طعم كل قائد ادارة ومنسوبي الادارات بالمحافظة والمدارس

كما دشن مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى تنومه علي محمد الاسمري الحملة.

وفي محافظة ظهران الجنوب دشن مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب الاخصائي محمد علي ال فرج حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية صباح اليوم بالمستشفى بحضور المساعد للصحة العامة للقطاع نايف صالح الوادعي الحملة .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبد العزيز آل شايع، أن الحملة التي ستنفذ في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة لمنطقة عسير تستهدف كافة فئات المجتمع وخاصة الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة، والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والمصابين بالأمراض المزمنة كالضغط وداء السكري ومرضى القلب والكلى وأمراض الجهاز التنفسي وكذلك كبار السن والنساء الحوامل والأطفال.