مستشفى المجاردة العام يستقبل 175487 مراجعا خلال العام الماضي

استقبل مستشفى المجاردة العام (175487 ) مريضاً وبلغ عدد مراجعي العيادات ( 48456 ) مراجعاً و(1866 ) متبرعاً بالدم فيما بلغ عدد الفحوصات الأشعة (34632 ) ، وذلك خلال العام المنصرم بحسب آخر إحصائية محدثة للمستشفى .

كما قام المستشفى بإجراء ( 1228) عملية جراحية وشهد ولادة (1603 ) ما بين ذكور وإناث ، كما قام المستشفى بصرف ( 198412) وصفة طبية .

وفيما يتعلق بحالات التنويم فقد تم تنويم ( 7942 ) حالة مرضية منها ( 595 ) تم تنويمها في العناية المركزة بالمستشفى

كما اشارت الاحصائية إلى أجراء (1503 ) فحص ما قبل الزواج بينما بلغت جلسات العلاج الطبيعي ( 3174 ) وذلك لـ(1587 ) حالة مرضية .