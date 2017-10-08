 مستشفى المجاردة العام يستقبل 175487 مراجعا خلال العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مستشفى المجاردة العام يستقبل 175487 مراجعا خلال العام الماضي

المناطق - المجاردة

استقبل مستشفى المجاردة العام (175487 ) مريضاً وبلغ عدد مراجعي العيادات ( 48456 ) مراجعاً و(1866 ) متبرعاً بالدم فيما بلغ عدد الفحوصات الأشعة (34632 ) ، وذلك خلال العام المنصرم بحسب آخر إحصائية محدثة للمستشفى .
كما قام المستشفى بإجراء ( 1228) عملية جراحية وشهد ولادة (1603 ) ما بين ذكور وإناث ، كما قام المستشفى   بصرف  ( 198412) وصفة طبية .
وفيما يتعلق بحالات التنويم فقد تم تنويم ( 7942 ) حالة مرضية منها ( 595 ) تم تنويمها  في العناية المركزة بالمستشفى
كما اشارت الاحصائية إلى أجراء (1503 ) فحص ما قبل الزواج بينما بلغت جلسات العلاج الطبيعي ( 3174 ) وذلك لـ(1587 ) حالة مرضية .

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