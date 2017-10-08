سفارة المملكة في الأردن تشارك في بازار خيري لصالح الايتام

شاركت سفارة المملكة لدى الأردن في فعاليات بازار السلك الدبلوماسي لمبرة ام الحسين للأيتام، الذي رعته سمو الأميرة بسمة بنت طلال في عمان امس.

وجاءت مشاركة السفارة في فعاليات البازار بتوجيه من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود .

واقامت السفارة جناحا خاصا باسم المملكة تضمن عرض العديد من المنتوجات التي أحضرت خصيصاً من المملكة ليتم بيعها في البازار وتقديم ريعها لأيتام المبرة.

واوضح بيان صادر عن السفارة ان المشاركة بالبازار تأتي من منطلق الحرص على تفعيل وانجاح مشاركتها السنوية في البازار الذي يعد تظاهرة انسانية كبيرة وذات رسالة سامية لدعم نشاطات المبرة، وصولا إلى احداث التغيير الايجابي في حياة الاطفال الأيتام وتوفير الفرصة المشرقة والحياة الكريمة لهم.

وقد زارت سمو الأميرة بسمة بنت طلال الجناح السعودي الذي ضم منتوجات ومعروضات وحرف ومشغولات يدوية اضافة لمأكولات شعبية سعودية جسدت تراث وثقافة المملكة العربية السعودية في صورة عكست معاني الالتقاء والتبادل الثقافي والاعتزاز بالمعاني الانسانية النبيلة التي تجمع بين الشعوب ، للتعبير عن معاني التكافل والتضامن وتوفير المساعدة والدعم للأطفال الايتام والمحتاجين.

كما زار الجناح السعودي عدد كبير من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي لدى الأردن ، هذا واستقبل القائمين على الجناح زواره بالقهوة العربية الفاخرة وأجود انواع التمور السعودية ، و رائحة العود التي عبقت في أرجاء القاعة.