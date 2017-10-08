وظائف للجنسين على لائحة المستخدمين في جامعة شقراء

تعلن جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى ( سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد) للرجال والنساء.

للإطلاع على الشروط المطلوبة وآلية التقديم يرجى مراجعة موقع الجامعة على الرابط التالي :

www.su.edu.sa

وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ وحتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢