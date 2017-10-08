 وظائف للجنسين على لائحة المستخدمين في جامعة شقراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وظائف للجنسين على لائحة المستخدمين في جامعة شقراء

وظائف للجنسين على لائحة المستخدمين في جامعة شقراء
المناطق ـ الرياض

تعلن جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على لائحة المستخدمين بمسمى ( سائق ، حارس ، حارسة ، مراسلة مكتبي ، موزع بريد) للرجال والنساء.
للإطلاع على الشروط المطلوبة وآلية التقديم يرجى مراجعة موقع الجامعة على الرابط التالي :
www.su.edu.sa
وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/١/١٩ وحتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/٢٢

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