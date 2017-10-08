مدرب مصر يستبعد 4 لاعبين قبيل مواجهة الكونغو الحاسمة

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استبعاد 4 لاعبين قبيل مواجهة الكونغو الحاسمة، في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

واستبعد كل من عبد الله السعيد، ومصطفى فتحي، وحسام حسن، ومحمد فتحي من قائمة المنتخب المصري، لمواجهة الكونغو، اليوم، على ملعب برج العرب، في الإسكندرية. كما قرر كوبر استبعاد كريم حافظ، الذي أصيب في مران الأمس، بالتواء في القدم.

وبات منتخب الفراعنة على بعد فوز وحيد وبأي نتيجة، لبلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، بعدما قدم له منتخب غانا هدية ثمينة، بتعادله أمس، مع أوغندا بدون أهداف.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018، برصيد 9 نقاط، جمعها من أربع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن أوغندا (لعبت 5 مباريات)، و3 نقاط عن غانا الثالثة (لعبت خمس مباريات أيضا)، بينما تتذيل الكونغو ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة.