 مدرب مصر يستبعد 4 لاعبين قبيل مواجهة الكونغو الحاسمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يصل الرياض قادماً من روسيا الاتحادية غارة أمريكية تقتل 5 من القاعدة في مأرب تضامن سعودي وعربي كبير بتويتر لتشجيع منتخب مصر 4 وفيات وإصابات في حريق فندق بمدينة جازان مدرب مصر يستبعد 4 لاعبين قبيل مواجهة الكونغو الحاسمة بالصور والفيديو.. إنطلاق أشغال بناء “الجدار العملاق” بين الولايات المتحدة والمكسيك تحذير طبي صادم لعشاق “الفشار” النقد تلزم شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين وظائف بيع التأمين للأفراد تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية في مدارس علماء الغد النموذجية الأهلية بتبوك النفيسة مديرا لإدارة التدريب والابتعاث وكيل إمارة منطقة الباحة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد احمد الزهراني البلوي أول باحثة  عربية تكتب عن اختراق المواقع الإلكترونية الرسمية في النظام السعودي والقانون الإماراتي

مدرب مصر يستبعد 4 لاعبين قبيل مواجهة الكونغو الحاسمة

مدرب مصر يستبعد 4 لاعبين قبيل مواجهة الكونغو الحاسمة
المناطق - الرياض

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استبعاد 4 لاعبين قبيل مواجهة الكونغو الحاسمة، في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

واستبعد كل من عبد الله السعيد، ومصطفى فتحي، وحسام حسن، ومحمد فتحي من قائمة المنتخب المصري، لمواجهة الكونغو، اليوم، على ملعب برج العرب، في الإسكندرية. كما قرر كوبر استبعاد كريم حافظ، الذي أصيب في مران الأمس، بالتواء في القدم.

وبات منتخب الفراعنة على بعد فوز وحيد وبأي نتيجة، لبلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، بعدما قدم له منتخب غانا هدية ثمينة، بتعادله أمس، مع أوغندا بدون أهداف.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018، برصيد 9 نقاط، جمعها من أربع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن أوغندا (لعبت 5 مباريات)، و3 نقاط عن غانا الثالثة (لعبت خمس مباريات أيضا)، بينما تتذيل الكونغو ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>